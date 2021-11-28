Известная певица Тина Кароль, выпустившая несколько дней назад еще один клип из нового альбома, впечатлила кадром из фотосессии в одном боди и колготках.

Тина Кароль почти каждый день делится разными кадрами и рассказывает о своих будущих проектах. Не забывает звезда демонстрировать и разные образы на фотосессиях. К примеру, в черном боди и колготках «Скандал» она получила множество комплиментов.

«Скоро начнем подводить итоги года, у меня он был очень насыщенный. Я - человек стабильных решений и отношений, в этом мы похожи, так как ты читаешь этот пост, мой свой. Знаю точно - в марте "скандальная" коллаборация с одним брендом произвела фурор.

За 2 месяца был раскуплен весь первый тираж. Песни , колготы - где связь скажете вы? А я отвечу: нет ничего невозможного для человека с интеллектом! Талантлив - значит талантлив во всем!» - высказалась Кароль, нахваливая себя.

«Ой очень жду новый дизайн, колготки Cкандал очень понравились и качество отличное❤; Очень жду новый дизайн, колготки ношу очень часто ( Днепр )❤️; Тин, я, конечно, ни на что не намекаю, но кажется итоги года... нас это не касется; Наша своя ❤️Тина, за шо ты такая красивая ❤».

Тина Кароль в этом году рассказала, что готова пойти дальше и теперь будет экспериментировать, не держаться за один образ и менять что-то в своем стиле. Артистка уже выпусти целый ряд клипов, в которых максимально отступила от классического образа скромницы.

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.