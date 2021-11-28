Популярна модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, вже більш сміливо влаштовує різні зйомки і з'являється на модних показах.

Молода дівчина стала популярною в рекордно швидкі терміни. Досить було лише вперше вийти з мамою на червону доріжку, і дівчина відразу отримала відразу дві пропозиції для підписання контракту від відомих будинків моди.

За цей рік Діва встигла взяти участь в декількох рекламних зйомках і навіть попрацювала зі всесвітньо відомими дизайнерами. Через вік і небажання привертати занадто багато уваги, Кассель також на деякі зйомки з'являлася разом з мамою.

Як можна помітити, в мережі тепер з'являються різні інтригуючі кадри з Дівою, що вже більш відкрито відчуває себе перед камерою.

"Мені подобається ця фотографія, реальна копія Моніки Беллуччі xoxo ❤️🔥; прекрасна картинка 🔥; нереально красива✨ 💕 🌹; від такої не відірвати погляд👏; вже зовсім смілива дівчинка; в майбутньому стане діамантом💎; в ній вирує пристрасть від мами».

Також в Instagram з'явилося яскраве фото 17-річної зірки. Вона позувала в літньому пишному платті світлого відтінку, яке було дуже схоже на весільне. Через напівпрозоре плаття виднілися стрункі ніжки моделі. Образ Діва вдало доповнила кросівками в колір вбрання.

Нагадаємо, що Діва Кассель позбавила дару мови виглядом в пишній сукні:"намагається не гірше мами".

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