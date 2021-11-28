Відомий український актор, учасник проєкту "Танці з зірками" Артур Логай написав проникливий пост у своєму Instagram перед фіналом шоу та подякував собі за всі зусилля.

Як пише Politeka.net, відомий український актор Артур Логай, який прославився завдяки фільму "Моя улюблена Страшко" та реаліті "Київ вдень та вночі", вирішив спробувати свої сили та погодився на участь в проєкті "Танці з зірками".

Так, в парі з Аною Кареліною Логай дійшов аж до фіналу, де буде боротися за перемогу із чемпіонкою Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром та актором Костянтином Войтенком, який виходить на паркет із Роксоляною Маланчук.

Фінал шоу відбудеться 28 листопада. Так, перед своїм останнім виступом на шоу Логай написав проникливий пост в своєму Instagram, у якому подякував передусім собі за те, що наважився на участь.

"Але сьогодні, я хочу сказати спасибі СОБІ. Я зміг! Я не побоявся відритися, не побоявся вчитися новому і бути собою ✊🏻 Дякую, що я тепер не сумніваюся в собі ❤️ Дякую, що я є тут, зараз, у фіналі. Я щасливий", - сказав Логай.

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