Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка є подружкою і підопічною артиста Макса Барського, вразила образом, створеним для нової фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, 31-річна зірка поділилася в Instagram яскравим фото, на якому показала свою фігурку в найвигіднішому світлі. Дівчина позувала в корсеті і трусиках. Образ доповнювали рукавички і панчохи. Виглядала Романова карколомно, що оцінили її шанувальники.

"Я кожен день роблю вибір, на користь того, що робить мене краще", - підписала фото зірка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Я спершу подумала, що це Холлі Бері", "Топовіше не буває", "Боже яка богиня", "В захваті від цього фотосету!", "Прям крута фотка", "Ти мені подобаєшся. Чмокі Чмокі", «на вищому рівні», "приголомшлива краса", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на даний момент Романова будує сольну кар'єру. Її просуванням займається Макс Барських, який пише для артистки пісні.

Нагадаємо, що Міша Романова відверто заговорила про проблеми: "доводиться просити допомоги...".

Як повідомляла Politeka, Романова влаштувала гаряче тренування, фото.

Також Politeka писала, що Міша Романова в червоному купальнику вразила формами: кадри.