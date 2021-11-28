Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка є подружкою і підопічною артиста Макса Барського, вразила образом, створеним для нової фотосесії.
Як повідомляє Politeka.net, 31-річна зірка поділилася в Instagram яскравим фото, на якому показала свою фігурку в найвигіднішому світлі. Дівчина позувала в корсеті і трусиках. Образ доповнювали рукавички і панчохи. Виглядала Романова карколомно, що оцінили її шанувальники.
"Я кожен день роблю вибір, на користь того, що робить мене краще", - підписала фото зірка.
У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.
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"Я спершу подумала, що це Холлі Бері", "Топовіше не буває", "Боже яка богиня", "В захваті від цього фотосету!", "Прям крута фотка", "Ти мені подобаєшся. Чмокі Чмокі", «на вищому рівні», "приголомшлива краса", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що на даний момент Романова будує сольну кар'єру. Її просуванням займається Макс Барських, який пише для артистки пісні.
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