Переможець "Голосу країни", підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський зворушив мережу милим фото з двома пухнастими котами і здивував новою зачіскою.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у співака з'явилося фото, на якому він похвалився кучерявим волоссям, що відросло. Новий образ дуже пасував артисту. В руках він тримав своїх нових пухнастих друзів.
"Творячи добро, ми робимо цей світ кращим! Радий був взяти участь у чудовій благодійній фотосесії з безпритульними тваринами "Будь в тренді! Не купуй-прихисти!". Мета заходу - популяризація тренду адопції безпритульних тварин на противагу купівлі породистих і як результат зменшення величезної кількості чотирилапих бездомних на вулицях і в притулках по всій Україні", - зазначив Лазановський.
У коментарях артиста підтримали добрими словами.
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"Мілота зашкалює", "Велика подяка за участь у проекті та допомогу хвостатим друзям! Ваша фотосесія з Шурою і Льовою - неймовірна!", "Котики всі троє хороші", "Який ти молодець", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сергій Лазановський з келихом в руці сколихнув заявою:"майте совість".
Як повідомляла Politeka, Лазановський познайомив Дорофєєву з батьками:"справжня українська сім'я".
Також Politeka писала, що Лазановський посивів і покрився зморшками завчасно: "на 50 років...".