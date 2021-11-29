Переможець "Голосу країни", підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський зворушив мережу милим фото з двома пухнастими котами і здивував новою зачіскою.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у співака з'явилося фото, на якому він похвалився кучерявим волоссям, що відросло. Новий образ дуже пасував артисту. В руках він тримав своїх нових пухнастих друзів.

"Творячи добро, ми робимо цей світ кращим! Радий був взяти участь у чудовій благодійній фотосесії з безпритульними тваринами "Будь в тренді! Не купуй-прихисти!". Мета заходу - популяризація тренду адопції безпритульних тварин на противагу купівлі породистих і як результат зменшення величезної кількості чотирилапих бездомних на вулицях і в притулках по всій Україні", - зазначив Лазановський.

У коментарях артиста підтримали добрими словами.

"Мілота зашкалює", "Велика подяка за участь у проекті та допомогу хвостатим друзям! Ваша фотосесія з Шурою і Льовою - неймовірна!", "Котики всі троє хороші", "Який ти молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський з келихом в руці сколихнув заявою:"майте совість".

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