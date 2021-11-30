Суддя нового сезону "Україна має талант", хореограф Євген Кот розповів шанувальникам, чому йому доводиться клеїти спеціальні тейпи на тіло.

Як пише Politeka.net, 33-річний відомий український хореограф, режисер постановник, переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками" Євген Кот, який нещодавно разом із акторкою Ксенією Мішиною та шоуменом Сергієм Притулою став суддею нового сезону шоу "Україна має талант", у своєму Instagram розповів шанувальникам, як лікує свою травмовану спину та показав наклеєні кінезіотейпи.

"В усіх багато запитань виникло, що це в мене за пласти такі. Це – кінезіотейпи, вони тримають мені цей цю ключицю, цей цю ключицю, тут цей сустав, тут ці м’язи. Ще в мене на спині там є. Коротше, лікую я свої травми, свою спину… Щоб всі знали, що це таке", - поділився Женя Кот.

За словами лікарів, кінезіотейпування – це унікальний метод фізіотерапії. Тейпи знімають біль та запалення, допомагають розслабити перевантажені м'язи та пришвидшують їхнє відновлення.

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