Блогерка і співачка Анна Трінчер, а також авторка хіта" Охорона, скасування "Jerry Heil вирішили заспівати в дуеті, взявши за основу пісню Ірини Білик"мені не шкода".

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер, яка нещодавно заручилася зі скандальним блогером Олександром Волошином, вирішила заспівати в дуеті з Jerry Heil (яною Шамаєвої). Як стало відомо, автором пісні стала Яна, яка взяла для нового хіта за основу пісню Ірину Білик "Мне не жаль". На новому відео, яке вийшло на сторінці "Музвара", з'явилися подробиці про колоборацію.

"Ірина Білик благословила Jerry Heil і Анну Трінчер на Дует.

Вчора проходили зйомки новорічної колаборації Jerry Heil і Анни Трінчер і сталося це завдяки Ірині Білик! Справа в тому, що автор пісні, Jerry Heil, взяла за основу семпл з хіта Ірини Білик «мені не шкода». Є дві причини для радості з цього приводу. По-перше, українські музиканти нарешті вплітають у свою творчість семпли, тим самим показуючи, що у нас багатий музичний каталог хітів. До слова, зарубіжні бенгери досить часто будуються на семплах, їх може бути навіть кілька різних в одній пісні. По-друге, надзвичайно приємно, що співачки Нової Хвилі можуть сміливо назвати досвідчену колегу по сцені «Діва» і з задоволенням зізнатися, що росли на її піснях. Це чомусь серед наших молодих артистів не надто модно.

Однак спілкувалися ми на зйомках атмосферного відео не тільки про святкове, дивіться в інтерв'ю", - було написано під фото.

Фанати подивилися ролик майже тисячу разів і написали коментарі:

"Клас", "Супер", " Ура.

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