Блогерка и певица Анна Тринчер, а также авторка хита "Охрана, отмена" Jerry Heil решили спеть в дуете, взяв за основу песню Ирины Билык "Мне не жаль".

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер, которая недавно помолвилась со скандальным блогером Александром Волошином, решила спеть в дуэте с Jerry Heil (Яной Шамаевой). Как стало известно, автором песни стала Яна, которая взяла для нового хита за основу песню Ирину Билык "Мне не жаль". На новом видео, которое вышло на страничке "Музвара", появились подробности о коллоборации.

"Ирина Билык благословила Jerry Heil и Анну Тринчер на дуэт.

Вчера проходили съемки новогодней коллаборации Jerry Heil и Анны Тринчер и произошло это благодаря Ирине Билык! Дело в том, что автор песни, Jerry Heil, взяла за основу сэмпл из хита Ирины Билык «Мне не жаль». Есть две причины для радости по этому поводу. Во-первых, украинские музыканты наконец-то вплетают в свое творчество сэмплы, тем самым показывая, что у нас богатый музыкальный каталог хитов. К слову, зарубежные бенгеры довольно часто строятся на сэмплах, их может быть даже несколько разных в одной песне. Во-вторых, чрезвычайно приятно, что певицы новой волны могут смело назвать опытную коллегу по сцене «Дева» и с удовольствием признаться, что росли на ее песнях. Это почему-то среди наших молодых артистов не слишком модно.

Однако общались мы на съемках атмосферного видео не только о праздничном, смотрите в интервью", - было написано под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти тысячу раз и написали комментарии:

"Класс", "Супер", "Ура.

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