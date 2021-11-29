Співачка Тоня Матвієнко, дружина Арсена Мірзояна, показала свого батька, вразивши кадрами в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко є дочкою Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зірка пішла по стопах мами і теж стала артисткою. Також Тоня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Тоня показала дочку Ніну і батька - художника Петра Гончара. Дідусь присів на фото, позуючи у малятка з тортом і квітами.

"Дідусь привітав Нінусіка з першим її дебютом. Пісня- "Сніговик", - написала Тоня.

Варто відзначити, що зараз Петро Гончар живе окремо на дачі. Ніна Матвієнко сама попросила чоловіка переїхати, адже не бачила від нього ніякої користі. Як виявилося, Петро тільки малює і не заробляє гроші, а Ніні на старість років таке не потрібно, адже вона до цього весь час його містила.

Фанати подивилися ролик більше 14 тисяч разів і написали коментарі:

"Клас! Яка вона класна! Дідусь Петрусь такий крихкий і лагідний", " молодець. Росте зірка", "у вас, напевно, дуже хороший тато, шкода, що немає місця в сім'ї".

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