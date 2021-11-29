Певица Тоня Матвиенко, супруга Арсена Мирзояна, показала своего отца, поразив кадрами в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко является дочерью Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Звезда пошла по стопам мамы и тоже стала артисткой. Также Тоня активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Тоня показала дочь Нину и отца - художника Петра Гончара. Дедушка присел на фото, позируя у малышки с тортом и цветами.

"Дедушка поздравил Нинусика с первым ее дебютом. Песня - "Снеговик", - написала Тоня.

Стоит отметить, что сейчас Петро Гончар живет отдельно на даче. Нина Матвиенко сама попросила мужа переехать, ведь не видела от него никакой пользы. Как оказалось, Петр только рисует и не зарабатывает деньги, а Нине на старость лет такое не нужно, ведь она до этого все время его содержала.

Фанаты посмотрели ролик более 14 тысяч раз и написали комментарии:

"Класс! Какая она классная! Дедушка Петрусь такой хрупкий и кроткий", "Молодец. Растет звезда", "У вас, наверное, очень хороший папа, жаль, что нет места в семье".

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