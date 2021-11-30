Відомий артист і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин переніс складну операцію, і розповів, що з ним зараз.

Як передає Politeka.net, Валерій Харчишин є відомим українським артистом. Він прославився завдяки групі "Друга ріка", де є солістом і лідером.

Так, цього разу лідер гурту "Друга ріка" прийшов на програму "ЖВЛ". На концерті до Дня Незалежності України Валерій Харчишин перші пісні просидів на стільці через те, що вийшов на сцену на шостий день після операції.

"Потім мене забрала швидка, мені було погано", - висловився лідер групи "Друга ріка".

Хоч артист почувається зараз добре, проте операція була складною. Йому видалили орган, який постраждав при ДТП, в яке потрапив Валерій Харчишин у 2007-му році.

"У мене запідозрили онкологію і самі прийняли рішення, не радячись зі мною. Це було питання життя і смерті", - розповів Валерій Харчишин.

Нагадаємо, що 24 вересня 2007-го року день, коли з'явився на світ його другий син і коли він потрапив у серйозне ДТП. Валерій у той час багато працював і мало спав. Він поспішав в пологовий будинок до дружини, коли випадково заснув за кермом. Завдяки оперативності та правильним діям медиків, він залишився живий.

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