Відомий український рок-музикант і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про невиліковний діагноз сина.

Як передає Politeka.net, Валерій Харчишин є популярним українським рок-музикантом. Він прославився завдяки своєму таланту в групі "Друга ріка", де виступає солістом.

Так, цього разу артист прийшов на програму "ЖВЛ", де розкрив факти зі свого життя. Валерій Харчишин розповів про те, як його середньому синові - Євгену поставили невиліковний діагноз.

"Ця не та хвороба, що відбирає життя. Але, вона просто робить тебе іншою людиною. Він вже не той, хто знає, хто він", - важко розповів Валерій Харчишин.

Незважаючи на діагноз сина, артист не втрачає надії на його одужання.

"Є випадки, і мені розповідав лікар наш український, правда дорослих людей він лікував. Я не опускаю руки насправді, я переконав себе в тому, що міняти слід не дитину, яка живе в нових реаліях. Я дійсно думаю більше навіть не про те, як ми будемо, як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде, як він буде?",- висловився фронтмен гурту "Друга ріка".

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