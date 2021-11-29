Співачка Анастасія Приходько, яка була суддею в першому сезоні" Співають всі", показала себе і розповіла, про що думала з ранку після сну, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько стала популярною співачкою і була учасницею шоу"Євробачення". А нещодавно зірку покликали судити проект" Співають всі", де співачка не соромилася висловлювати свою думку. Не забуває Приходько і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Приходько лежала і посміхалася, поки її обіймав син. Зірка опублікувала кілька фото, показалав своє щастя.

"Сьогодні вранці прокинулася з нав'язливою думкою про те, що мені ось зовсім не важливо, яку професію виберуть мої діти, скільки вони будуть заробляти і чи будуть вони оточені брендовими речами. Найголовніше, - щоб кожен з них виріс людиною. Ось за це у мене серце прям щемить! Благородство душі, чуйність, чуйність, співчуття і любов! Це головне, що має бути всередині людини. Зараз це мало, і так важливо, щоб вогонь доброти завжди горів у кожній дитині.

Напевно, кожна мама про це переживає?",- написала Приходько.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Приємно дивитися", "який прекрасний пост", "Ага, я згодна на 100%", "це найважливіше", "повністю згодна".

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