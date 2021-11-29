Відома продюсер і екс-дружина популярного артиста Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова засвітилася зі своїми дітьми - Наташею та Андрієм.
Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горовий є дочка - Наташа.
Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вона з дітьми вирушила в Буковель. На кадрах Ірина Горова засвітилася зі своїм сином від Потапа - Андрієм Потапенком. І також в обнімку зі своєю дочкою-Наташею.
"Найважливіше - зі мною були мої дітки - Наташа та Андрій, ми провели чудовий час разом", - поділилася Ірина Горова.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вогонь", "Ти крутіше, ніж Настя, це безумовно", "Хороші", "Крутяк".
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