Відома продюсер і екс-дружина популярного артиста Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова засвітилася зі своїми дітьми - Наташею та Андрієм.

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горовий є дочка - Наташа.

Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вона з дітьми вирушила в Буковель. На кадрах Ірина Горова засвітилася зі своїм сином від Потапа - Андрієм Потапенком. І також в обнімку зі своєю дочкою-Наташею.

"Найважливіше - зі мною були мої дітки - Наташа та Андрій, ми провели чудовий час разом", - поділилася Ірина Горова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вогонь", "Ти крутіше, ніж Настя, це безумовно", "Хороші", "Крутяк".

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