Актриса і співачка Вікторія Булітко, яка є однією із зірок проекту" Дизель шоу", показала себе себе і розповіла майбутню подію, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко стала популярною вітчизняною артисткою, яку запросили виступати в "Дизель шоу". Зірка також веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.





На фото Булітко лежала в червоній сукні. Зірка задерла ніжки в тутфлях, позуючи на дивані.

"Чекайте! 1 січня, у всіх будинках країни -

Ранковий підйом» Багіні " новорічного вечора! Скоро Новий Рік. Всім доброго ранку", - написала Вікторія Булітко.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Блиск", "красуні"," Доброго ранку, суперова"," блискуча"," чекаємо з нетерпінням"," Королевишна", " Доброго ранку! Чарівна пика!", "Богиня!!! (Читати з Запорізьким акцентом)", " Ого! З такою богинею ранковий підйом буде прямо з самого ранку!".

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