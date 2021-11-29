Зірка "Квартал 95", український актор Степан (Сергій) Казанін, який став одним з персонажів шоу "Маска", показав, як проходила підготовка до шоу.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилися фото, зроблені на проекті. Він показав, як виглядав після виступу в ростовому костюмі.

"Завжди бути в масці... не доля. Як вам мої "Пиришки-пупиришки"? Хто дивився?",- підписав фото актор.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків про його персонажа.

"Браво! Спасибі вам за гарний настрій", "Найулюбленіша маска на проекті! Мені її буде не вистачати", "Я дивилася! Пиришки-пупиришки! Отримала величезне задоволення", "вгадала в першому випуску) по голосу, рухам відразу", "Дуже круто співаєте!",- пишуть користувачі Мережі.

Також Казазнін показав, як проходила підготовка до випусків. Він опублікував відео, на якому записував пісню для ефіру. Таким чином актор розкрив невеликий секрет шоу.

"Ось воно моє закулісся", - зазначив Казанін.

Нагадаємо, що Казанін розповів про долю "Квартал 95": "Такого ще не було".

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