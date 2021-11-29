Відома українська тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вразила ефектним виглядом в темній вечірній сукні, засвітившись зі знаменитими чоловіками.

Як пише Politeka.net, в Instagram у спортсменки з'явилися фото зі світського заходу. Вона красувалася в елегантній вечірній сукні. На захід до Еліни прийшли Святослав Вакарчук, Володимир Кличко, Леся Нікітюк, Гарік Корогодський та інші медійні особистості.

"26 листопада відбувся благодійний вечір Фонду Еліни Світоліни в Україні. Щаслива, що мої друзі, гості та партнери разом зі мною вболівають за розвиток спорту та майбутнє юних талановитих спортсменів! Я неймовірно вдячна всім, хто приєднався! Окремо хочу подякувати нашим партнерам, які допомогли зробити цей вечір таким особливим", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Гарна. Вітаю", "Круто! Молодець", "ти виглядала приголомшливо", "гарне плаття і макіяж, але в основному красива ти, зовні і всередині", "Крута подія!", "Але вас не впізнати в цьому макіяжі", «чарівна і задумлива Еліна», - пишуть користувачі Мережі.

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