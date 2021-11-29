Актриса Катерина Нікітіна, яка зараз виступає в "Жіночому кварталі", показала, як займається спортом, поділившись відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою. Зірка виступає в "Жіночому кварталі" і веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому відео Нікітіна зробила незвичайну вправу, будучи підвішеною на гумках.

"Ой, людоньки, якщо у вас немає настрою або вас мучить депресія, просто йдіть в зал!

Займайтеся спортом!Будь-яким!

З сьогоднішнього дня-це одне з моїх улюблених вправ!!!

Рекомендую!",- написала Катя.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже важка вправа. Машина"," розумничка"," красиве тіло"," з таким балансом на сноуборді будеш розривати","Термінатор".

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