Актриса Катерина Нікітіна, яка зараз виступає в "Жіночому кварталі", показала, як займається спортом, поділившись відео в Instagram.
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою. Зірка виступає в "Жіночому кварталі" і веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому відео Нікітіна зробила незвичайну вправу, будучи підвішеною на гумках.
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Займайтеся спортом!Будь-яким!
З сьогоднішнього дня-це одне з моїх улюблених вправ!!!
Рекомендую!",- написала Катя.
Фанати подивилися ролик більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже важка вправа. Машина"," розумничка"," красиве тіло"," з таким балансом на сноуборді будеш розривати","Термінатор".
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