Актриса Екатерина Никитина, которая сейчас выступает в "Женском квартале", показала, как занимается спортом, поделившись видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала известной актрисой. Звезда выступает в "Женском квартале" и ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новом видео Никитина сделала необычное упражнение, будучи подвешенной на резинках.
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Занимайтесь спортом!Любым!
С сегодняшнего дня- это одно из моих любимых упражнений!!!
Рекомендую!", - написала Катя.
фолловері посмотрели ролик более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень тяжелое упражнение. Машина", "Умничка", "Красивое тело", "С таким балансом на сноуборде будешь разрывать", "Терминатор".
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