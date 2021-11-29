Актриса Екатерина Никитина, которая сейчас выступает в "Женском квартале", показала, как занимается спортом, поделившись видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала известной актрисой. Звезда выступает в "Женском квартале" и ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом видео Никитина сделала необычное упражнение, будучи подвешенной на резинках.

"Ой, ребята, если у вас нет настроения или вас мучает депрессия, просто идите в зал!

Занимайтесь спортом!Любым!

С сегодняшнего дня- это одно из моих любимых упражнений!!!

Рекомендую!", - написала Катя.

фолловері посмотрели ролик более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень тяжелое упражнение. Машина", "Умничка", "Красивое тело", "С таким балансом на сноуборде будешь разрывать", "Терминатор".

Напомним, светленькая из "Женского квартала" сделала важное заявление прямо со сцены

А еще Politeka сообщала, что светленькая из "Женского квартала" покрасовалась в черном топике перед съемками

Также Politeka писала, что светленькая из "Женского квартала" без лишней скромности устроила настоящее шоу на пилоне



