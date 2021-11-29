Українська телеведуча Маричко Падалко, зірка каналу 1+1, показала, як чекає з дітьми свій рейс в міжнародному аеропорту Бориспіль, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко-популярна вітчизняна телеведуча. Знаменитість стала справжньою зіркою телеканалу 1 + 1. Марічка напередодні, 28 листопада показувала, як ходила з дітьми робити тести, щоб перевіритися на китайську хворобу. Як зазначала Падалко, у них радісна причина зробити тест. А сьогодні в Instagram телеведуча розкрила таємницю, навіщо були необхідні тести.

На фото Марічка перебувала в міжнародному аеропорту Бориспіль разом з дітьми.

"Сидимо другу годину без діла в аеропорту. Чартер все переноситься і переноситься. Ну, нічого, стільки років чекали, до вечора вилетимо", - написала Марічка під фото.

Також зірка додала картинку кокоса з парасолькою. Можна зрозуміти, що сім'я зібралася у відпустку.

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