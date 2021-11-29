Відомий виконавець Олексій Завгородний (Позитив) показав чарівні фото з новою пухнастою подружкою.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородний( Позитив), який після розпаду "Время и Стекло" продовжив працювати в групі Mozgi, поділився в мережі чарівними кадрами з новою подружкою.

На новий фотографіях розведений Позитив відображений в цікавому образі з милою кішечкою на руках. Як видно, останнім часом Олексій змінив імідж, запустивши більш густу шевелюру з цікавою стрижкою. Перед камерою він з'явився в широкій помаранчевій футболці і з веселою посмішкою на обличчі, притискаючи до себе тварину.

У підписі до публікації Позитив написав: "Ми з Леєю недавно взяли участь у класній благодійній фотосесії від проекту @adopt_ua" Будь в тренді! Не купуй - візьми з притулку!". ADOPT.ua - це платформа онлайн-оголошень про адопцію безпритульних тварин з усієї України, де можна знайти найвідданішого і вірного пухнастого друга".

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