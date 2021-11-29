Известный исполнитель Алексей Завгородный (Позитив) показал очаровательные фото с новой пушистой подружкой.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородный (Позитив), который после распада "Время и Стекло" продолжил работать в группе Mozgi, поделился в сети очаровательными кадрами с новой подружкой.

На новый фотографиях разведенный Позитив запечатлен в интересном образе с милой кошечкой на руках. Как видно, в последнее время Алексей изменил имидж, запустив более густую шевелюру с интересной стрижкой. Перед камерой он появился в широкой оранжевой футболке и с веселой улыбкой на лице, прижимая к себе животное.

В подписи к публикации Позитив написал: "Мы с Леей недавно приняли участие в классной благотворительной фотосессии от проекта @adopt_ua "Будь в тренде! Не покупай – приюти!". ADOPT.ua – это платформа онлайн-объявлений об адопции бездомных животных со всей Украины, где можно найти самого преданного и верного пушистого друга".

Напомним, Потап с Позитивом появятся в финале "Танців з зірками", сеть кипит: "Та за что?".

Как сообщала Politeka, Дорофеева засветилась в объятиях Позитива, украинцы ликуют: "Как же вы сочетаетесь...".

Также Politeka писала, что Потап с Дорофеевой и Позитивом взбесили украинцев совместным видео: "Придумайте что-нибудь новое".