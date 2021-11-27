Известный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) вместе с Позитивом (Алексей Завгородний) появятся в новом выпуске шоу «Танці з зірками».

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официально странице проекта в Инстаграм.

Сообщается, что в суперфинале шоу «Танці з зірками» выступит группа MOZGI, в которую входит Потап, Позитив и другие учасники.

Такой анонс вызвал бурную реакцию в Сети. Однако мнения зрителей разделились, кто в просто восторге, тогда как других известие совершенно не обрадовало.

«Дно», «Ужас», «А больше не кого пригласить?», «Ну да, ночь спать не буду, чтобы не пропустить их пение», «Та за что? 😂 Бедные глядачи в павильоне ВДНХ, телезрители хотя бы могут отключить звук во время перфоманса», «Безумно их люблю! Круто! Ура!», «Класс», «Буду смотреть», - пишут в комментариях.

В финале "Танців з зірками" за победу сразятся Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

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