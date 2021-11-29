Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вразила ідеальною зовнішністю на новому фото, розповівши про свої уподобання.

Як пише Politeka.net, в Instagram 35-річна Ірина Сопонару поділилася яскравим кадром. На фото актриса прикрилася величезним букетом квітів, заінтригувавши шанувальників. Яскравий макіяж підкреслив ідеальну зовнішність ефектної блондинки.

"Чи любить квіти хтось більше мене? Навряд чи:) а ви даруєте своїм дівчатам квіти?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Неможливо відірвати погляд від вашого ідеального обличчя", "Ви сама як та квіточка", "Іра, ти просто вогонь", "Гарне фото", "Любимо тільки тебе, а не квіти", "Яка ви красива", "Дівчина мрії", "Світишся від щастя", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ірина Сопонару прославилася завдяки участі в проектах «Квартал 95». Вона знімалася в ситкомах студії, брала участь в «Лізі сміху», а також стала однією з головних зірок «Жіночого кварталу».

Нагадаємо, що Ірину Сопонару порівняли з легендарною актрисою:"Наша українська Мерилін".

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