Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вразила ідеальною зовнішністю на новому фото, розповівши про свої уподобання.

Як пише Politeka.net, в Instagram 35-річна Ірина Сопонару поділилася яскравим кадром. На фото актриса прикрилася величезним букетом квітів, заінтригувавши шанувальників. Яскравий макіяж підкреслив ідеальну зовнішність ефектної блондинки.

Ірина Сопонару, Жіночий квартал

"Чи любить квіти хтось більше мене? Навряд чи:) а ви даруєте своїм дівчатам квіти?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Популярні новини зараз

Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"

Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох

"Харлан краще": суддів "Танців з зірками" звинуватили в упередженості і договорняках, хто переміг у п'ятому сезоні

Дружина Комарова зі "Світ навиворіт" показала чоловіка в несподіваному вигляді: "Пару разів в році..."

Вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина сколихнула новими кадрами: "Це дуже сумно..."
Показати ще

"Неможливо відірвати погляд від вашого ідеального обличчя", "Ви сама як та квіточка", "Іра, ти просто вогонь", "Гарне фото", "Любимо тільки тебе, а не квіти", "Яка ви красива", "Дівчина мрії", "Світишся від щастя", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ірина Сопонару прославилася завдяки участі в проектах «Квартал 95». Вона знімалася в ситкомах студії, брала участь в «Лізі сміху», а також стала однією з головних зірок «Жіночого кварталу».

Нагадаємо, що Ірину Сопонару порівняли з легендарною актрисою:"Наша українська Мерилін".

А ще Politeka писала, що Сопонару зробили пропозицію руки і серця: "обручка де?".

Також Politeka повідомляла, що Сопонару затьмарила всіх на "Танцях з зірками".