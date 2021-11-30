Ведучий проектів "Маска" та "Співають всі" актор і шоумен Володимир Остапчук відгукнувся на біду, підтримавши друга теплими словами.

Так, товариш Остапчука, Євген Таллер, теж ведучий і керівник рекламного агентства, поділився горем в Instagram - у нього померла мама, передає Politeka.net з посиланням на його "сторіз".

"Сьогодні з життя пішла моя улюблена матуся. Я радий, що ми зідзвонювалися з мамою кожен день. Що всі дрібні і важливі моменти ми проживали разом. Що часто без приводу говорив їй, як її люблю. Що навчив її користуватися голосовими повідомленнями і тепер в будь-який момент можу почути її голос. Що встиг сказати, обійняти і дати все, що міг. Впевнений, що їй там добре. Сьогодні у мене з'явився янгол-охоронець! Люблю тебе, мамулік!", - Таллер зворушив прощанням з близькою людиною.

Остапчук, у свою чергу, вирішив підтримати товариша, репостнув його меседж у себе в "сторіз" і підписав: "Тримайся, мій дорогий друже, і прийми співчуття. Вона була хорошою і світлою людиною, значить, Бог забрав кращих".

Відзначимо, батьки Остапчука живуть в Умані, там де народився і виріс ведучий. Його мама, Інна Тарнавська, працює вчителем молодших класів і навіть веде власний аккаунт в Instagram, в якому всього одна публікація. На чорно-білому знімку зображені мама і тато Володимира Остапчука на весіллі шоумена з Христиною Горняк.

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