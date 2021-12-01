Співачка і ведуча Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шамаєва, показала, покинула Україну і показала настанови батьків, які були стривожені перед її поїздкою.

Як пише Politeka.net, Яна Шамаєва стала популярною українською співачкою. Зірка випустила пісню" Охорона, відміна", яка стала відразу вірусною. Зараз Jerry Heil зайнялася роботою над спільною піснею з блогеркою Анною Трінчер. В основу своєї роботи співачки взяли хіт Ірини Білик"мені не шкода". Не забуває Яна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах, які Шамаєва опублікувала в Instagram, зірка показала своїх батьків. Мама дуже переживала за свою дочку і дала настанови.

"Я теж щаслива. Я ж дуже хочу, щоб ти здійснила свою мрію, про яку мріяла з самого дитинства. Ми тебе чекаємо додому. Не потрібно мені там...",- сказала мама яни.



"Нема шо обіймати", - відповіла співачка.

"Мама переживає, щоб я не залишилася. У мене дозвіл на в'їзд тільки на тиждень, якщо що", - написала Шамаєва під кадрами.

Після цього Яна показала фото, на якому вже була в Амстердамі.

"Поки, Київ. Привіт Амстердам. Зупиняюся тільки на лічені години для пересадки", - написала Яна.

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