Дружина ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, який потрапив у скандал через вечірку в День пам'яті жертв голодоморів, Христина знайшла виправдання для зіркового чоловіка.

Як пише Politeka.net, 27 листопада українці згадували про жертви голоду в Україні 1932-1933 років. А Володимира Остапчука в цей день запросили в якості ведучого на день народження блогера. Торжество відбувалося у Львові, де зібралися безліч знаменитих людей. Володимир розмістив кадри з тусовки у себе в сторіс.

"Блогерська голодна туса", - підписав кадри ведучий, додавши сміється смайлик.

Після хвилі обурень Володимир вирішив написати вибачення в соціальних мережах.

Також дружині Володимира фанати почали задавати питання.

"Прокоментуйте скандал за участю вашого чоловіка, будь ласка", - написав хтось.

"Який з? Якщо Про день народження блогера Олександра, то дуже просто поясню. Вова перед тим як бере замовлення на роботу, не відкриває календар, щоб подивитися яке свято або траур в цей день. відмовитися коли взяв плату, відповідно, можливості немає, але і чому відмовлятися?! Адже це робота! І телебачення не прибрало розважальні шоу, і премії були в цей день. Ну давайте будемо чесними - ви відкриваєте календар, щоб подивитися святкувати вам ваш др чи ні в зв'язку з трауром або церковними, наприклад, святами?",- написала Христина.

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