Українська хіп-хоп-виконавиця Аlyona Alyona (Олена Савраненко), яка нещодавно розкрила особистість свого коханого, поділилася новим одкровенням про особисте життя.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Аlyona Alyona вперше вийшла у світ зі своїм обранцем - репером із Запоріжжя на ім'я Денис.

Аlyona Alyona в новим сторіс зізналася, що їй досить часто приписували романи з різними відомими чоловіками, варто було їм тільки з'явитися десь разом.

Артистка запропонувала вгадати, з ким у неї були фейкові романи.

Аlyona Alyona розповіла, що їй приписували стосунки з Тееведущім Олексієм Дурневим, репером Kyivstoner і казахстанським хіп-хоп виконавцем Fatbelli.

Також Аlyona Alyona вирішила розповісти і про свої справжні стосунки зокрема вона зізналася, що дуже переживала через розриви.

«В один з таких періодів я натягнула на себе рожеві окуляри і почала шукати ідеал», - поділилася артистка.

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