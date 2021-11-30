Христина Горняк, дружина ведучого шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука, не змовчала після "наїзду" відомої блогерки Саші бо (Пустовіт).

Дружина Остапчука відрегувала на висловлювання Саші Бо з приводу її участі в скандальній вечірці в День пам'яті жертв голодоморів 27 листопада. Горняк репостнула зі сторінки блогерки її коментар і залишила власний, передає Politeka.net.

Саша Бо назвала вчинок Остапчука "дебільним та необдуманим", що спровокував "всеукраїнський скандал". Дівчина вибачилася у всіх, чиї почуття зачепила, і зазначила, що не збирається далі виправдовуватися - "я була гостем, який прийшов до друга".

"Хайп з розлученням втратив вже свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, у тебе блог про доброту?? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро...", - відреагувала дружина ведучого "Маски" та "Співають всі".

Відзначимо, мова про галас, піднятий після того, як Володимир Остапчук, опублікував у "сторіз" кадри пишного застілля з підписом: "Блогерська голодна туса". У такий трагічний для України день, у Львові проходила вечірка блогерів, ведучим якої і був Остапчук. Пізніше він вибачився перед співвітчизниками.

Популярна в мережі Саша Бо цього літа шумно розлучалася з Ігорем Пустовітом, теж блогером. Пара з'ясовувала стосунки в соцмережах і на всіляких інтерв'ю. Саме про цей хайп, скоріше, й натякнула дружина Остапчука.

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