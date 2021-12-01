Співачка MARUV (Анна Корсун), яка не раз опинялася в центрі різних скандалів через свою неналежну поведінку або через занадто відкритих нарядів, звикла говорити про себе в соціальній мережі.

Анна Корсун прославилася після участі на "Євробаченні" і стала відома серед багатьох через скандал, пов'язаний з частими виступами в Росії. За час своєї кар'єри Корсун також стала показувати в Instagram своє життя і говорити про особисте.

В цей раз Ганна відповіла на найцікавіші питання фанатів і розповіла багато цікавого, про що шанувальники не знали в Instagram. Зокрема, мова зайшла про освіту артистки.

У співачки запитали: чи важлива освіта для людини?

Вона відповіла: "Я б сказала навіть необхідно, і бажано технічне. Це дуже розвиває розумові здібності людини, креативність, логіку, дає навик виявляти закономірності, структурувати процеси і ще багато всього цікавого. Все в нашому світі підвладне законам математики і магії цифр».

Щодо своєї особистої освіти, Maruv підтвердила, що у неї воно є: "так, є два! Спеціаліст радіофізик та магістр інтелектуальної власності. До речі, зараз я планую йти вчитися і здобувати вищу освіту ще за двома напрямками".

Ми також писали, що Ганна показує в Instagram не тільки постановочні кадри зі своїх концертів або кадри підготовки до виступів. Зірці подобається також демонструвати і особисті фото, на яких вона може показати себе без латексних костюмів, гриму і прикрас.

На нових фото Ганна порадувала різними образами, які приміряла на відпочинку з чоловіком. Перше спільне фото з чоловіком сподобалося шанувальникам найбільше.

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