Колишня солістка групи "ВІА Гра", відома українська співачка й актриса Надія Мейхер показала, якою була багато років тому, далеко до популярності.

Надія Мейхер родом з Хмельницької області, передає Politeka.net. З дитинства майбутня зірка займалася танцями і виступала на різних заходах.

Доля артистки змінилася після зустрічі з Валерієм Меладзе, який приїхав до Хмельницького. У 2000-му році Надія Мейхер пройшла кастинг в групу "ВІА Гра", після чого про неї дізналися в Україні та за її межами. На той момент дівчині було всього 18 років.

У новому сторі Instagram зірка вирішила згадати той час, коли вона не була популярною. Надія Мейхер опублікувала фото, зроблене з однокурсниками в 1998 році, коли їй було 16.

"Далекий 1998-й. Курси з вивчення англійської мови", - написала співачка.

На фото зірка крайня зліва.

Зазначимо, Надія Мейхер кілька разів покидала і поверталася в "ВІА Гру", зараз же вона займається сольною кар'єрою, крім того, багато знімається у фільмах і серіалах.

Примітно, що також артистка - дизайнер, вона регулярно випускає нові колекції, і демонструє моделі на собі.

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