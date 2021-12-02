Співачка MARUV (Анна Корсун), яка нещодавно розповіла про свою справжню технічну освіту, висловилася з приводу своєї некультурної поведінки та поводження.

Виконавиця звикла розповідати про себе в Instagram і часто ділиться в мережі досить особистими кадрами, демонструючи не тільки моменти з тренувань або виступів. Цього разу вона вирішила поговорити про теми в Instagram, які найбільше цікавлять фанатів.

Зокрема, мова зайшла про некультурну поведінку MARUV, яке засудила одна з фанаток: «Навіщо ви постійно говорите "шо", вже вибачте, але відкриваючи рот, ви село».

"По-перше, мені подобається в собі все. А " шо " особливо обожнюю! Це моя родзинка, це робить мене мною. По-друге, так я з маленького міста і я пишаюся цим. Своє село я з себе не збираюся з себе виводити, я її дуже люблю і вона мені дуже допомагає залишатися доброю, відкритою і справжньою людиною.

По-третє, я вам не прощаю і краще б ви не відкривали свій міський, зарозумілий і недалекий рот. Або приймайте мене такою, як є, або Відписка!», висловитися MARUV.

Відзначимо, популярна артистка вже майже 10 років будує стосунки зі своїм чоловіком, Олександром. Чоловік працює її PR-менеджером. MARUV нерідко зізнається в коханні дружину в Instagram, хоча і каже, що між ними виникають конфлікти на різні теми.

Незважаючи на те, що пара давно вже разом, у неї немає дітей. У своєму інтерв'ю в програмі» Зірковий шлях " Анна розповіла, чи планує вона дитину. За словами артистки, планувати в цьому питанні не варто, адже вагітність може наступити через рік, через два або зараз. Адже організм зовсім по-іншому може розпорядитися.

Нагадаємо, що MARUV в корсеті і панчохах влаштувала шоу з блондинками: "Максимальна естетика".

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