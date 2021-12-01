Напередодні фіналу популярного шоу "Холостячка-2", головною героїнею якого стала співачка Златою Огневич, артистка вирішила показати, як зважилася на зміну іміджу і змінилася.

Зовсім скоро, в п'ятницю, стане відомий переможця другого сезону "Холостячки", в якому Злата Огневич повинна вибрати свого обранця. Поки що не відомо, чи залишилася вона з переможцем після шоу, але шанувальники терпляче чекають.

Поки до фіналу залишається всього пара днів, Злато вирішила показати, як прийшов час змін. Їй захотілося чогось новенького, тому вона вирішила перетворитися. Злата зробила безліч афрокосічек з накладними пасмами для довжини.

"Скоро повернуся в сторіс з новою зачіскою" - спочатку заінтригувала Огневич, а вже після походу в салон представила перші кадри з перетворенням.

"Зараз у мене найпопулярніші питання про зачіску: чи легко спати тепер, болять чи ні, як доглядати і чи багато вони важать...», - також підписала кадри Злата.

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Зазначимо, вже цієї п'ятниці, 3 грудня, глядачі побачать фінал романтичного реаліті-шоу "Холостячка", і дізнаються, кого обере співачка Злата Огневич.

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