Знаменитий український співак Дмитро Монатік (MONATIK) зворушив екс-ВІА Гру і переможницю «Танців з зірками» Санту Дімопулос зверненням до найближчих людей.
Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадрами емоційного виступу колеги в сторіз свого Instagram.
Напередодні Дімопулос відвідала захід, на якому виступали багато українських зірок. Серед їхніх виступів її особливо вразив номер Монатіка, який вирішив розкрити душу перед присутніми.
Артист виступив з щирим монологом зі своєї пісні "Моїм".
"И по старинке стихи превратились в дорожный шум-бум играет со мной, по разному.
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С вами тоже играть будет, захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни.
А вы затопите каналы водою вы, горите идеей, горите мечтою вы, никаких увы, будьте достойными.
Бьют - дайте сдачи, врут - закройте уши, идите дальше, что может быть краше", - говорилося в пісні.
Дімопулос оцінила те, що ці рядки Монатік присвятив своїм найдорожчим людям.
"Неймовірний, глибокий, талановитий Дмитро Монатік. Цей монолог він присвятив своїм синам і дружині Ірині. Не перестаю захоплюватися", - зізналася співачка.
Відзначимо, що сам Монатік раніше говорив, що записав цей монолог від чистого серця, і хотів у ньому розповісти своїм маленьким синам про найважливіше.
Нагадаємо, дружина Монатіка після "дому Гуччі" вразила українців новим фото.
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