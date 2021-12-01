Відома українська актриса Ольга Сумська, яка показала нещодавно модний образ під час походу по магазинах, влаштувала ефектну фотосесію зі старшою дочкою.

Як відомо, Ольга Сумська є популярною виконавицею на сцені, часто береться за найнесподіваніші ролі і нещодавно завершила зйомки відразу в двох кінострічках. Зараз Сумська виступає в театрі і у вільний час веде Instagram.

В цей раз Ольга показала, як насолоджувалася часом з дочкою, яка приїхала її відвідати, а також влаштувала разом з нею рідкісну зйомку. Відомо, що Антоніна Паперна не живе в Україні, тому вкрай рідко бачиться з близькими.

Антоніна Паперна народилася 1 червня 1990 року в Києві в акторській родині, її батько Євген Паперний, актор, народний артист України розлучився з Сумський, але підтримує з нею нормальне спілкування.

Ефектна зовнішність в старших класах школи привела Антоніну в модельний бізнес, проте в підсумку вона все ж стала актрисою.

Відзначити, Сумський ретельно доглядає за зовнішністю, тому виглядає нітрохи не гірше дочки. Зірка не тільки використовує домашні засоби, але також регулярно відвідує косметолога. В результаті в свої 55 років Ольга Сумська може дозволити собі будь-який крупний план.

Раніше актриса записала чорно-біле відео з кольоровими вставками.

На кадрах зірка позувала на пляжі, а вітер піднімав її волосся, вона стояла мовчки. На відео була накладена пісня Kamik"Тиша на двох".

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