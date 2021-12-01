63-річна співачка Мадонна розповіла про своє горе, якому присвятила пісню, показавши, якою була більше 20 років тому - в пості зірка висловила надію.
Співачка Мадонна вирішила згадати 1993 рік, коли в турі "Girlie Show" заспівала про особисте, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
У 1986 році артистка залишилася без кращого друга - 23-річного представника ЛГБТ-спільноти, фотографа Річарда Кормана. Хлопець помер від СНІДу.
1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби з цією страшною хворобою, саме тому артистка вирішила згадати не тільки відхід Кормана, а й інших друзів, яких також не стало.
"У 1993 році я виконала цю пісню на Girlie Show, щоб віддати данину поваги всім моїм друзям, померлим від СНІДу.
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Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом, і я хотіла б поділитися своїм горем і почуттям втрати, але найбільше моєю вірою в стійкість людей і моєю надією на те, що одного разу ми знайдемо ліки", - підписала відео артистка.
На кадрах 35-річна Мадонна до пластики і ботокса виступає на сцені. Зірка вибрала сміливий наряд складається з ліфчика і міні-шортів. Також у артистки-коротка стрижка "під хлопчика". На кадрах тоді і зараз співачку можна не впізнати.
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