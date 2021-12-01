63-летняя певица Мадонна рассказала о своем горе, посвятив этому песню, и решив показать, какой была более 20 лет назад - в посте звезда выразила надежду.

Певица Мадонна решила вспомнить 1993 год, когда в туре "Girlie Show" спела о личном, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В 1986 году артистка лишилась лучшего друга - 23-летнего представителя ЛГБТ-сообщества, фотографа Ричарда Кормана. Парень умер от СПИДа.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с этой страшной болезнью, именно поэтому артистка решила вспомнить не только уход Кормана, но и других друзей, которых также не стало.

"В 1993 году я исполнила эту песню на Girlie Show, чтобы отдать дань уважения всем моим друзьям, умершим от СПИДа.

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом, и я хотела бы поделиться своим горем и чувством утраты, но больше всего моей верой в стойкость людей и моей надеждой на то, что однажды мы найдем лекарство", - подписала видео артистка.

На кадрах 35-летняя Мадонна до пластики и ботокса выступает на сцене. Звезда выбрала смелый наряд состоящий из лифчика и мини-шортов. Также у артистки - короткая стрижка "под мальчика". На кадрах тогда и сейчас певицу можно не узнать.

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