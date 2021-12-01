Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна, недавно зворушливо привітали маму і родичів з днем матері, часто отримують позитивні коментарі в соціальній мережі Instagram.

Ліза і Гаррі Галкіни стали в короткий термін популярні в мережі після того, як артисти почали публікувати кадри з ними. Галкін і Пугачова не раз розповідали, що дуже пишаються дітьми і тепер всіляко планують підтримувати з починання.

Причому в соціальній мережі Instagram часто на фан-акаунтах з'являються прості фото дітей з свят, відпочинку або домашні кадри без постановок. Оскільки Галкін і Пугачова ведуть закритий спосіб життя, фанатам подобається спостерігати за їхніми дітьми.

Цього разу Ліза і Гаррі підкорили щасливим виглядом в ошатних образах:

«А ось брат і сестра – це постійна підтримка. Згодні? ❤ ️ ; Милота Невимовна☺ ще й любов на довгі роки життя! Батьки-диво🙏; дуже красиве фото👏; це прекрасно❤️❤️😍; які класні і красиві діти найкрасивіші і виховані❤; так, це істина! Все залежить від виховання, видно/ що дітьми займаються. Здоров'я всім. Згодна на всі 100 відсотків. Це так. Гармонія».

Як видно, Ліза і Гаррі Галкіни стали швидко популярні в Instagram через своїх зіркових батьків. Тепер у дітей навіть є свої сторінки в соціальних мережах, де активно публікуються різні моменти з їхнього життя.

Раніше шанувальники спостерігали, як маленька Ліза показувала Аллі Пугачовій свої малюнки і малювала свій портрет, демонструючи вміння на камеру. Як відомо, дочка Пугачової ходить з братом на різні курси, навчається вдома і часто читає вірші на камеру.

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