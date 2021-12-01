Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і працює в Росії, показала, як насолоджується вільними хвилинками, проведеними разом з донькою.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Лободи з'явилося відео, зняте на засніженій вулиці. Співачка вирішила покатати свою молодшу дочку Тільду на санках, влаштувавши їй справжні зимові забави. Відео вийшло дуже атмосферним і по-святковому веселим.

«А ви вже вибрали музику свого новорічного настрою? Ми з Тілею - так», - підписала відео зірка, запропонувавши шанувальникам відгадати назву пісні.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Зимова ніжність", «малюк», "Сніжинки", "Який гарний початок. Завдяки вам з'являється новорічний настрій", "Ваша нова пісня і буде настроєм для нового року", «краса навколо нас», "час чарівництва", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у Лободи дві дочки. Старшу вона народила в цивільному шлюбі з танцюристом Андрієм Царем. Батька другої доньки Лобода ретельно приховує від публіки.

Нагадаємо, що Лобода показала двоповерхові хороми по сусідству з російськими знаменитостями: "які красиві...".

Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала виглядом в міні-купальнику з дочками: "дівчатка мої...".

Також Politeka писала, що Лобода в мініатюрній сукні-комбінації похвалилася ніжками:"мрія кожної дівчини".