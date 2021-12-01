Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і працює в Росії, показала, як насолоджується вільними хвилинками, проведеними разом з донькою.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Лободи з'явилося відео, зняте на засніженій вулиці. Співачка вирішила покатати свою молодшу дочку Тільду на санках, влаштувавши їй справжні зимові забави. Відео вийшло дуже атмосферним і по-святковому веселим.
«А ви вже вибрали музику свого новорічного настрою? Ми з Тілею - так», - підписала відео зірка, запропонувавши шанувальникам відгадати назву пісні.
У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
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"Зимова ніжність", «малюк», "Сніжинки", "Який гарний початок. Завдяки вам з'являється новорічний настрій", "Ваша нова пісня і буде настроєм для нового року", «краса навколо нас», "час чарівництва", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що у Лободи дві дочки. Старшу вона народила в цивільному шлюбі з танцюристом Андрієм Царем. Батька другої доньки Лобода ретельно приховує від публіки.
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