Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав спільне фото з Максом Чмерковським, Лесею Нікітюк і Катериною Кухар, опублікував фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Влад Яма став популярним хореографом і танцюристом. Знаменитість судить проект" Танці з зірками " останні кілька сезонів. Не забуває хореограф і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Влад Яма був з іншими суддями і Лесею Нікітюк. Влад і Макс наділи смокінги, Катерина була в білій сукні, а Леся в червоному вбранні з розрізом від стегна. На другому фото зірки застигли в інших позах.

"З кожним сезоном телеглядачі все краще розбираються в танцях. Ну або їм так здається.

Але фінал за відчуттями був все-таки суперфіналом. Як і на другому фото)", - написав Влад Яма під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Всадили жінку-гору", "прекрасні", "Сезон, а особливо суперфінал був потрісканим, з кожним сезон все крутіше і крутіше", "Влад в такому цибулі на Яценюка схожий".

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