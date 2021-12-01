Відома українська співачка, телеведуча і кума Дзідзьо Ольга Цибульська вразила ефектним перевтіленням у відому художницю.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка часто спілкується зі своїми шанувальниками, підтримуючи активність на своїй сторінці. Цибульська відповідає на питання підписників, а також влаштовує різні ігри.

Цього разу вона запропонувала шанувальникам називати дати, а сама публікувала фото, зроблені в цей день. На одному з фото Цибульська постала в образі мексиканської художниці Фріди Кало, чий образ дуже популярний в поп-культурі. Вона позувала з величезними квітами на голові, а також намалювала собі знамениту моно-бров. Цибульська зазначила, що цей фотосет вона влаштувала для одного з відомих українських журналів.

"Я стиліст", - жартівливо підписала вона фото.

Варто відзначити, що образ Фріди Кало досить часто повторюють для яскравих фотосесій. Наприклад, Настя Каменських перевтілювалася в художницю в одне зі свят. Тоді артистці писали, що вона неймовірно схожа на мексиканку.

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