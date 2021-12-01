Відома співачка і кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська у Мережі, як виглядала десять років тому, опублікувавши архівний знімок.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася незвичайним кадром, на якому показала, як виглядала десять років тому.

У своїх Instagram-сторіс Ольга запропонувала шанувальникам індексну гру - вони пишуть будь-яку дату, а вона їм показує знімок, зроблений в цей день. Так, однією з перших випала дата 9 жовтня, і на це співачка показала своє фото, якому понад десять років.

На чорно-білій фотографії ще більш молода Цибульська відображена, стоячи на балконі і вигнувши спину, визираючи з нього. Перед камерою артистка з'явилася в цікавому образі - на ній вільна кофточка оверсайз і короткі шортики, які підкреслив стрункі ніжки в панчохах і на шпильках. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

"Це 2010 рік", - підписала архівну фотографію Оля Цибульська.

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