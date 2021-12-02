Українці знайшли істотну ваду в костюмі "Міс України Всесвіту 2021" Анни Неплях для конкурсу "Міс Світу", в якому модель представить нашу країну вже наступного тижня.
Як пише Politeka.net, напередодні Неплях показала в мережі свій розкішний і незвичайний костюм для конкурсу "Міс Світу", який пройде в Ізраїлі 12 грудня.
Наряд являв собою сукню з прозорою каркасною спідницею і великою кількістю української національної вишивки. Окремої уваги заслуговувало величезне коло з вишитими квітами і довгими стрічками, яке розташовувалося за головою моделі.
На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram з'явилися подробиці про сукню Неплях.
"Він важить 15 кілограмів і створений у вигляді гігантського п'яльця і тканини з вишивкою. Для створення залучили понад 10 майстрів різних ремесел: швачок, вишивальниць, майстринь з лозоплетіння та металу", - йдеться у публікації.
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Однак, українці в обговоренні вбрання звернули увагу на одну проблему: люди помітили, що стрічки і квіти виконані в червоному, білому і блакитному кольорах, які викликають асоціації з російським триколором.
"А чому не жовто-блакитний? Що за триколор?", "І стрічки нагадують "триколор", "Вибачте, але наряд не дуже стрічки можна переплутати з іншою державою", "дівчина красива, костюм фе", "мені не подобається. Наліпили все в купу", "це все дуже красиво звичайно, але як їй ходити?",- пишуть люди.
Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Неплях заінтригувала виглядом у костюмі для "Міс Світу".
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Також Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" Неплях потрапила в аварію, відомі подробиці.