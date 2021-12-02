Украинцы нашли существенный изъян в костюме «Мисс Украины Вселенной 2021» Анны Неплях для конкурса «Мисс Мира», в котором модель представит нашу страну уже на следующей неделе.

Как пишет Politeka.net, накануне Неплях показала в сети свой роскошный и необычный костюм для конкурса «Мисс Мира», который пройдет в Израиле 12 декабря.

Наряд представлял собой платье с прозрачной каркасной юбкой и большим количеством украинской национальной вышивки. Отдельного внимания заслуживал огромный круг с вышитыми цветами и длинными лентами, который располагался за головой модели.

На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появились подробности о платье Неплях.

«Оно весит 15 килограммов и создан в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой. Для создания привлекли более 10 мастеров разных ремесел: швей, вышивальщиц, мастериц по лозоплетению и металла», - говорится в публикации.

Однако, украинцы в обсуждении наряда обратили внимание на одну проблему: люди заметили, что ленты и цветы выполнены в красном, белом и голубом цветах, которые вызывают ассоциации с российским триколором.

«А почему не желто-голубой? Что за триколор?», «И ленты напоминают «триколор», «Простите, но наряд не очень ленточки можно перепутать с другим государством», «Девушка красивая, костюм фе», «Мне не нравится. Налепили всё в кучу», «Это все очень красиво конечно, но как ей ходить?», - пишут люди.

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