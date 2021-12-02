Дружину відомого американського продюсера і володаря зірки на Алеї слави в Голлівуді Кларенса Аванта застрелили вночі в їхньому власному будинку.
Трагедія сталася в знаменитому лос-анджелеському районі Беверлі-Хіллз в ніч на 2 грудня, повідомляє The Sun. Невідомі пробралися в будинок 90-річного Кларенса Аванта і застрелили його 81-річну дружину Жаклін.
При цьому сам продюсер також знаходився в будинку. Крім того, там був їх з Жаклін охоронець, проте він не зміг перешкодити зловмиснику.
Жаклін госпіталізували з вогнепальним пораненням, проте врятувати її лікарям так і не вдалося: жінка померла.
Поки залишається невідомим, чи був зловмисник один або їх було кілька. Злочинцеві або злочинцям вдалося сховатися. Мета проникнення в будинок знаменитого продюсера також поки неясна. Розслідуванням вже зайнялася поліція.
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Сам Авант поки не робив ніяких заяв. У той же час сусіди продюсера стверджують, що в їх елітному районі останнім часом спостерігається тривожний сплеск злочинності.
Кларенс Авант був удостоєний власної зірки на алеї слави Голлівуду за свій внесок у звукозаписну індустрію. У жовтні цього року він також потрапив у Зал слави рок-н-ролу. Продюсер працював з такими культовими музикантами, як Луї Армстронг, Майкл Джексон, Білл Візерс та іншими.
Жаклін, дружина Аванта, свого часу була моделлю.
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