Жену известного американского продюсера и обладателя звезды на Алее славы в Голливуде Кларенса Аванта застрелили ночью в их собственном доме.

Трагедия произошла в знаменитом лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз в ночь на 2 декабря, сообщает The Sun. Неизвестные пробрались в дом 90-летнего Кларенса Аванта и застрелили его 81-летнюю жену Жаклин.

При этом сам продюсер также находился в доме. Кроме того, там был их с Жаклин охранник, однако он не смог помешать злоумышленнику.

Жаклин госпитализировали с огнестрельным ранением, однако спасти ее врачам так и не удалось: женщина скончалась.

Пока остается неизвестным, был ли злоумышленник один или их было несколько. Преступнику или преступникам удалось скрыться. Цель проникновения в дом знаменитого продюсера также пока неясна. Расследованием уже занялась полиция.

Сам Авант пока не делал никаких заявлений. В то же время соседи продюсера утверждают, что в их элитном районе в последнее время наблюдается тревожный всплеск преступности.

Кларенс Авант был удостоен собственной звезды на Алее славы Голливуда за свой вклад в звукозаписывающую индустрию. В октябре этого года он также попал в Зал славы рок-н-ролла. Продюсер работал с такими культовыми музыкантами, как Луи Армстронг, Майкл Джексон, Билл Уизерс и другими.

Жаклин, жена Аванта, в свое время была моделью.

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