Співачка Світлана Лобода влаштувала зимові розваги з молодшою дочкою Тільдою і поділилася своїм щастям з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є успішною співачкою з України, яка після анексії Криму вирішила переїхати в Росію і будувати кар'єру там. У зірки є двоє дочок-Євангеліна, яка народилася 9 квітня 2011 року в Києві, а також Тільда, яку артистка народила в 24 травня 2018 року в США. На нових кадрах в Instagram Світлана показала, як проводить час з молодшою дочкою.

На кадрах Світлана бігла по сніговій доказі, а в санках поруч котилася Тільда. У відео звучала мелодія, яка, мабуть, з нової пісні Лободи.

"А ви вже вибрали музику свого новорічного настрою?

ми з Толею-так", - написала Лобода.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оо, вже зачепило", " яке гарне початок. Завдяки Вам, з'являється новорічний настрій", "і знову хіт буде", "малюк вогонь", "і час чарівництва".

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