Колишня підопічна музиканта і продюсера Дмитра Монатіка, екс-учасниця "Танців з зірками", співачка Ліда Лі вразила яскравим перевтіленням, надихнувши зірок на експерименти.
Як пише Politeka.net, в Instagram Ліда Лі опублікувала уривок зі своєї нової пісні, запустивши флешмоб в молодіжній мережі ТікТок. Під час ролика зі скромної дівчини Ліда перевтілилася в фатальну красуню.
"On Fire" у ваших ❤ і TikTok! Дякую за ваші перевтілення, перетворення, розповіді і те, як відчуваєте цю пісню! Знімайте свої перевтілення під уривок пісні, і обов'язково ставте хештег #яперевоплощаюсь». ПогнаЛи перевтілюватися!",- підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Така милашка", "Краща", "Ааааа. Це так кайфово бути в 10-ці кращих! Спасибі, що оцінила", "пожежа", «Остапчуки кращі», "яка красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що флешмоб співачки підтримали Володимир і Христина Остапчуки, Ніно, блогер Діана Глостер і шоумен Максим Гордєєв.
Нагадаємо, що Lida Lee в стильному піджаку без нічого вразила мережу:"не просто витівка".
А ще Politeka повідомляла, що Ліда Лі за мить до фіналу «Танців з зірками» показала, як виглядала на початку шоу.
Також Politeka писала, що Ліда Лі зачарувала пристрасним виглядом в красивому вбранні: "хвилюванню немає меж!".