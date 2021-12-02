Бывшая подопечная музыканта и продюсера Дмитрия Монатика, экс-участница "Танців з зірками", певица Лида Ли впечатлила ярким перевоплощением, вдохновив звезд на эксперименты.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Лида Ли опубликовала отрывок из своей новой песни, запустив флешмоб в молодежной сети ТикТок. Во время ролика из скромной девушки Лида перевоплотилась в роковую красотку.

«On Fire» в ваших ❤ и TikTok! Благодарю за ваши перевоплощения, преображения, рассказы и то, как чувствуете эту песню! Снимайте свои перевоплощения под отрывок песни, и обязательно ставьте хештег #яперевоплощаюсь». ПогнаЛи перевоплощаться!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая милашка», «Лучшая», «Ааааа. Это так кайфово быть в 10-ке лучших! Спасибо, что оценила», «Пожар», «Остапчуки лучшие», «Какая красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что флешмоб певицы поддержали Владимир и Кристина Остапчуки, Нино, блогер Диана Глостер и шоумен Максим Гордеев.

Напомним, что Lida Lee в стильном пиджаке без ничего впечатлила сеть: "Не просто шалость".

А еще Politeka сообщала, что Лида Ли за миг до финала «Танцев со звездами» показала, как выглядела в начале шоу.

Также Politeka писала, что Лида Ли очаровала страстным видом в красивом наряде: «Волнению нет предела!».