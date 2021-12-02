Відомий американський хореограф, новий суддя шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковський розповів, що йому подарувала участь в українському проекті.

Як пише Politeka.net, в Instagram Чмерковський опублікував кадри, на яких позував з переможцями проекту та колегами Катериною Кухар та Владом Ямою.

"Я радий, що був частиною "DWTS" Ukraine! Тепер і в Україні у мене є сім'я. Спасибі всім, хто був причетний до цього шоу! Це незабутньо!",- підписав фото Чмерковський.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що хочуть бачити його суддею і в наступних сезонах.

"А ми як раді, такий чудово талановитий співвітчизник радував нас своїм талантом", «Макс, ми чекаємо вас в наступному сезоні в суддях, ви найсправедливіший і чесний суддя, завжди цікаво слухати», «Спасибі Вам за шалене суддівство», «Макс, ви були найдостойнішим суддею цього проекту», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Чмерковський багато разів був учасником американської версії проекту.

Нагадаємо, що Максим Чмерковський підкорив українок новим фото.

А ще Politeka повідомляла, що Чмерковський не стримав почуттів поруч з головним призом: "нарешті ми разом!".

Також Politeka писала, що Чмерковський розповів про свої рани:"я американський Дикусар".